В Свиблово появились новые пешеходные переходы

В районе Свиблово появились новые пешеходные переходы

В столичном районе Свиблово появились новые пешеходные переходы. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Центр организации дорожного движения.

Отмечается, что наземные пешеходные переходы появились от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова.