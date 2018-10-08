В Свиблово появились новые пешеходные переходы

В столичном районе Свиблово появились новые пешеходные переходы. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Центр организации дорожного движения.
#Свиблово, мы к вам с хорошей новостью про безопасность: на участке 1-го Ботанического проезда (от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова) организовали новые пешеходные переходы. #СВАО #пешеходныйпереход #ЦОДД pic.twitter.com/NudgeFGVsy— ЦОДД (@gucodd) 8 октября 2018 г.
Отмечается, что наземные пешеходные переходы появились от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова.