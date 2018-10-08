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В Свиблово появились новые пешеходные переходы
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В районе Свиблово появились новые пешеходные переходы 

Москва меняется + ещё 5 8 октября 2018
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
В столичном районе Свиблово появились новые пешеходные переходы. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Центр организации дорожного движения.
Отмечается, что наземные пешеходные переходы появились от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова.
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