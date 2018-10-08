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В Москве откроется квартира семьи Маяковских
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В начале ноября в Москве откроется квартира семьи Маяковских 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
В начале ноября в столице откроется мемориальная квартира семьи Маяковских в Студенецком переулке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора музея Маяковского Алексея Лобова.
В настоящее время в помещении ведутся активные работы по созданию экспозиции. По словам Алексея Лобова, все желающие смогут увидеть подлинные вещи семьи Маяковских.
"Мы минимально стараемся использовать какие-то мультимедийные средства для того, чтобы создать подлинную атмосферу, в которой жили мама и сестра Маяковского в 50-60-е годы", — сообщил Лобов.
Мемориальный музей в Студенецком переулке станет частью посвященного поэту музейного кластера. Его планируется создать в районе Красная Пресня в Москве. Второй частью кластера является уже открытая мемориальная квартира поэта на Красной Пресне.
Ранее сообщалось, что в столице реконструируют театр имени Маяковского. В Москве объявили конкурс на реконструкцию театра имени Маяковского. Аварийное здание по Малому Кисловскому переулку и пристройки к нему будут снесены. На их месте планируется построить новый корпус в 3–5 этажей общей площадью около 7,6 тысячи квадратных метров и восстановить историческую крышу. Сцену и зрительный зал оснастят новым оборудованием.
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