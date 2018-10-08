Сергей Собянин назначил нового начальника ЗАГС Москвы

Начальником управления ЗАГС столицы стала заместитель руководителя московского МФЦ «Мои документы» Елена Ефремова

Сергей Собянин. Документ о ее назначении подписал мэр Москвы

Ранее эту должность занимала Ирина Муравьева . Отметим, что служебный контракт заключен на срок полномочий главы города.

«Принять Ефремову Елену Александровну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — сказано в приказе Сергея Собянина.

Добавим, с октября текущего года в РФ начала работать информационная система «Единый государственный реестр ЗАГС».

В электронный реестр вносят актовые записи о заключении и расторжении брака, о рождении, а также смерти по всей России, передает ТАСС

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин будет информировать горожан о ходе программы «Мой район».