Собянин назначил нового начальника ЗАГС Москвы

Начальником управления ЗАГС столицы стала заместитель руководителя московского МФЦ «Мои документы» Елена Ефремова.
Документ о ее назначении подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее эту должность занимала Ирина Муравьева. Отметим, что служебный контракт заключен на срок полномочий главы города.
«Принять Ефремову Елену Александровну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — сказано в приказе Сергея Собянина.
Добавим, с октября текущего года в РФ начала работать информационная система «Единый государственный реестр ЗАГС».
В электронный реестр вносят актовые записи о заключении и расторжении брака, о рождении, а также смерти по всей России, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин будет информировать горожан о ходе программы «Мой район».