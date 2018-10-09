Москвичам озвучили сумму налога на имущество

Москвичам необходимо оплатить 44 миллиарда рублей имущественного налога для физических лиц. Эта сумма была начислена за 2017 год. Об этом вчера сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Москве Евгения Круглова.

— Результатом проведенной кампании по имущественным налогам физических лиц в 2018 году явилось начисление налогов порядка 44 миллиардов рублей. В данном случае речь, конечно, о Москве — налогах столицы, и результат достаточно хороший, достаточно интересный для бюджета Москвы, — сказала Евгения Круглова.

Она отметила, что видоизменилась форма налогового уведомления, появились льготы, самая интересная — по земельному налогу.

Если ранее Налоговый кодекс предусматривал уменьшение налоговой базы по земельному налогу на фиксированную сумму 10 000 рублей, то с вступлением в силу поправок необлагаемой стала величина кадастровой стоимости «шести соток» — 600 квадратных метров участка земли, являющегося объектом налогообложения. Данный налоговый вычет распространяется на льготные категории налогоплательщиков — Герои Советского Союза и РФ, ветераны военных действий, инвалиды первой и второй групп, ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие категории, предусмотренные налоговым законодательством.

Принадлежащие пенсионерам участки земли, площадь которых меньше или равна 600 квадратным метрам, от налогообложения освобождаются.

К налогоплательщикам, ранее пользовавшимся льготами по имущественным налогам, вычет по земельному налогу будет применен автоматически. Тем же, кто в 2018 году впервые получил такое право (например стал пенсионером), необходимо подать заявление. Круглова напомнила, что физлица платят налоги на имущество, земельные участки, автотранспорт на основании получаемых ими уведомлений. В этом году необходимо оплатить отчисления за 2017 год. Срок уплаты — не позднее 3 декабря.