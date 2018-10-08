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Модники потеснят москвичей
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Модники потеснят москвичей 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Движение по улице Моховой частично ограничат из-за проведения Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Об этом сообщает ТАСС.
Ограничения будут связаны с монтажом и демонтажом оборудования к проведению мероприятия. Проезд по улице будет ограничен 10-12 и 19 октября с 1:00 до 5:00.
Российская неделя моды проходит два раза в год — в апреле и октябре. В ней участвуют дизайнеры, журналисты, редакторы глянцевых журналов, специалисты в области моды, маркетологи и продюсеры. С 2011 года название мероприятия поменялось на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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