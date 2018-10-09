В одном из павильонов ВДНХ может появиться театр

В одном из павильонов ВДНХ после реконструкции может появиться театр. С внесением изменений в правила землепользования и застройки территории по адресу: Проспект Мира, владение 119, строение 20, согласилась Градостроительно-земельная комиссия Москвы , возглавляемая Сергеем Собяниным

На этом месте находится выставочный павильон номер 20. Его площадь составляет 12,7 тысячи квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Если раньше там могли разместиться объекты спортивного назначения, то теперь на участке могут располагаться объекты, предназначенные для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, театров, филармоний и так далее", — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.

По его словам, в дальнейшем площадь объекта может составить 50 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на разработку проекта реставрации Московского драматического театра имени Пушкина. Подрядчика выберут 23 октября. Здание театра — объект культурного наследия федерального значения, что будет учитываться при подготовке документации. Кирпичные строения театра высотой от одного до пяти этажей возвели в разное время. Под частью здания расположен подвал.