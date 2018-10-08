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Московский велопрокат установил рекорд поездок
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Московский велопрокат установил рекорд поездок 

Мир24 1 час назад
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Велосезон 2018 года в Москве завершается рекордными показателями для городского велопроката. В этом году велосипеды арендовали свыше 4 млн раз, что на 2 млн больше показателей 2017 года, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Лискутова.
В апреле в городе было открыто 430 пунктов проката велосипедов, в которых было представлено более 4 тыс. единиц транспорта. Закрытие велосезона в Москве в этом году намечено на 1 ноября.
«Взять велосипед можно на одной станции, а вернуть на другой. Таким образом, у горожан появился альтернативный вид транспорта, удобный для коротких поездок (например, чтобы добраться от парка до станции метро)» — отметил чиновник.
Система городского велопроката начала работать в Москве в 2013 году. Каждый год к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов.
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