Ещё
Собянин подвел итоги программы «Мой район»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин сообщил о выполнении 95 наказов москвичей в рамках программы «Мой район» 

ТАСС + ещё 83 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы выполнили 95 наказов, полученных от жителей столицы в рамках программы "Мой район". Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Идея программы "Мой район" родилась в ходе моих предвыборных встреч с москвичами. С учетом наказов избирателей мы сформировали первые варианты программы для всех 125 районов на "старой" территории города и 21 поселения Новой Москвы. На сегодня выполнили уже 95 наказов", — сообщил Собянин.
По словам мэра, рассматривается возможность объединить и скоординировать на базе этой программы деятельность различных ведомств по комплексному обустройству московских районов.
В числе первых наказов были рассмотрены просьбы о расширении системы велопроката. Он заработал в Бескудниковском районе, в Зябликове, Восточном Дегунине и в Орехово-Борисове Северном.
Как отметил Собянин, десятки пожеланий москвичей касались изменения автобусных маршрутов и переноса остановок общественного транспорта. В результате обращений был изменен маршрут № 285 в Вешняках, а также появились новые остановки в Шепелюгинском переулке, на Старообрядческой улице, у платформы "Калитники", на улице Хлобыстова и во многих других местах.
Кроме того, по просьбам москвичей в нескольких поликлиниках были открыты дополнительные кабинеты узкопрофильных специалистов — кабинет эндоскопии в поликлинике № 212 в Ново-Переделкине, а также травмпункт и стоматология в поликлинике № 218 для жителей Ярославского района.
В рамках предвыборной кампании Собянина было собрано более 70 тыс. пожеланий и наказов, которые легли в основу программы "Мой район". В рамках программы для каждого района формируется своя стратегия развития с учетом специфики территории. По словам мэра, цель "Моего района" — создание равных возможностей для каждого москвича по доступности образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, качественного благоустройства и объектов культуры, решение проблем конкретных районов, работа по формированию в каждом районе города комфортной и интересной социокультурной среды.
ТАСС: последние новости
Новый торговый центр появится в Щербинке на юго-западе Москвы Около 760 тыс. пассажиров ежедневно пользуются услугами московского такси Пять станций серой ветки Московского метрополитена будут закрываться на полчаса раньше
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы фото ЧП в Жуковском29
Арестованы счета Степаненко36
Путин уволил спецпредставителя по Украине80
В московском аэропорту столкнулись два самолета38
Пока вы спали: Россиян ждет продовольственный кризис482
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:35
Арестованы счета Степаненко
Шоу-бизнес Криминал
00:18
Телеведущий эпично упал в попытке сделать слефи
Общество
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение