Собянин подвел итоги программы «Мой район»

Собянин сообщил о выполнении 95 наказов москвичей в рамках программы «Мой район»

"Идея программы "Мой район" родилась в ходе моих предвыборных встреч с москвичами. С учетом наказов избирателей мы сформировали первые варианты программы для всех 125 районов на "старой" территории города и 21 поселения Новой Москвы. На сегодня выполнили уже 95 наказов", — сообщил Собянин.

По словам мэра, рассматривается возможность объединить и скоординировать на базе этой программы деятельность различных ведомств по комплексному обустройству московских районов.

В числе первых наказов были рассмотрены просьбы о расширении системы велопроката. Он заработал в Бескудниковском районе, в Зябликове, Восточном Дегунине и в Орехово-Борисове Северном.

Как отметил Собянин, десятки пожеланий москвичей касались изменения автобусных маршрутов и переноса остановок общественного транспорта. В результате обращений был изменен маршрут № 285 в Вешняках, а также появились новые остановки в Шепелюгинском переулке, на Старообрядческой улице, у платформы "Калитники", на улице Хлобыстова и во многих других местах.

Кроме того, по просьбам москвичей в нескольких поликлиниках были открыты дополнительные кабинеты узкопрофильных специалистов — кабинет эндоскопии в поликлинике № 212 в Ново-Переделкине, а также травмпункт и стоматология в поликлинике № 218 для жителей Ярославского района.

В рамках предвыборной кампании Собянина было собрано более 70 тыс. пожеланий и наказов, которые легли в основу программы "Мой район". В рамках программы для каждого района формируется своя стратегия развития с учетом специфики территории. По словам мэра, цель "Моего района" — создание равных возможностей для каждого москвича по доступности образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, качественного благоустройства и объектов культуры, решение проблем конкретных районов, работа по формированию в каждом районе города комфортной и интересной социокультурной среды.