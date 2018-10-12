В Московском зоопарке родился детеныш альпака

Маленькая самка альпака появилась в Московском зоопарке. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что здоровый детеныш родился 26 августа. Сейчас маленькая альпака весит около шести килограммов и проводит время в наружном вольере зоопарка, рассматривает посетителей. До четырех месяцев детеныш питается материнским молоком, после перейдет на корм для взрослых альпак: сено, ивовые ветки и траву. Первый год жизни альпака проведет рядом с матерью.

Альпаки принадлежат виду викуний, которые были почти истреблены во время колонизации Южной Америки из-за ценной шерсти. В настоящее время охота на них официально запрещена.