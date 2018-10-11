Ещё
Хуснуллин рассказал о темпах прокладки метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко открыл огонь в Донбассе с одной целью
Порошенко открыл огонь в Донбассе с одной целью

В Москве построили более 12 км тоннелей метро с начала года 

Москва24 + ещё 19 4 часа назад
Фото: Москва24
Строительство новых участков идет в соответствии с графиком, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"С начала года проложено 12,6 км метротоннелей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
В общей сложности, как сообщили в пресс-службе, к строительству московского метрополитена привлечено более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов.
Ранее сообщалось, что до 2021 года планируют завершить строительство четырех участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о западном участке от станции "Хорошевская" до станции "Можайская", на юго-западном участке от станции "Проспект Вернадского" до станции "Можайская", на северо-восточном участке от станции "Авиамоторная" до станции "Нижняя Масловка" и южном участке от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".
Москва24: последние новости
В Мосгордуме предложили платить москвичам за многолетний брак Павильону "Казахстан" на ВДНХ вернули исторические скульптуры Стали известны самые востребованные специалисты в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер из «Глухаря» Михаил Фатеев умер в СИЗО9
«Слава Украине»: Порошенко добился своего173
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище39
Путин озвучил Эстонии условие для мира27
Порошенко открыл огонь в Донбассе с одной целью55
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
После аварии «Союза» возбуждено уголовное дело
Криминал Войска
01:49
«Слава Украине»: Порошенко добился своего
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
03:04
Юбилейная авария: стыдно за русский космос
Технологии Статьи
03:04
Стали известны последствия аварии «Союза»
Наука и техника
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:00
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение