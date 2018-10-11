Хуснуллин рассказал о темпах прокладки метро

В Москве построили более 12 км тоннелей метро с начала года

Строительство новых участков идет в соответствии с графиком, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"С начала года проложено 12,6 км метротоннелей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В общей сложности, как сообщили в пресс-службе, к строительству московского метрополитена привлечено более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что до 2021 года планируют завершить строительство четырех участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о западном участке от станции "Хорошевская" до станции "Можайская", на юго-западном участке от станции "Проспект Вернадского" до станции "Можайская", на северо-восточном участке от станции "Авиамоторная" до станции "Нижняя Масловка" и южном участке от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".