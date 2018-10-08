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В Щербинке построят торговый центр
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В Щербинке построят новый торговый центр 

РИА Недвижимость + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Щербинке построят новый торговый центр площадью около 22,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Как уточняется в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для адреса: Южная коммунальная зона, 22, 22А.
Расположенный по этому адресу земельный участок площадью 1,3 гектара выставят на торги, которые определят инвестора строительства торгового центра, добавляется в пресс-релизе.
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