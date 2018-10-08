В Щербинке построят торговый центр

В Щербинке построят новый торговый центр

В Щербинке построят новый торговый центр площадью около 22,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как уточняется в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для адреса: Южная коммунальная зона, 22, 22А.

Расположенный по этому адресу земельный участок площадью 1,3 гектара выставят на торги, которые определят инвестора строительства торгового центра, добавляется в пресс-релизе.