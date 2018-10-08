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В метро появится станция в стиле авангард
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В московском метро появится станция в стиле авангард 

News.ru + ещё 21 3 часа назад
Фото: mos.ru
Новую станцию Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Нижние Мнёвники» оформят в стиле авангард. Архитекторы проекта вдохновились картинами Казимира Малевича.
«Центральную часть платформы, например, украсит похожая на его картину «Красный квадрат» арка с колоннами ярко-красного цвета», — приводятся слова исполняющего обязанности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова на официальном сайте мэра столицы.
Стены платформы выполнят в темно-серых тонах.
Геометрические фигуры украсят пространство платформы под потолком, эскалаторы и вестибюли станции, уточняет «Москва 24». Потолок на платформе станции будет трехмерным благодаря светящимся черно-белым трубам, длина которых составит порядка 150 метров.
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