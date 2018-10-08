В метро появится станция в стиле авангард

В московском метро появится станция в стиле авангард

Новую станцию Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Нижние Мнёвники» оформят в стиле авангард. Архитекторы проекта вдохновились картинами Казимира Малевича

«Центральную часть платформы, например, украсит похожая на его картину «Красный квадрат» арка с колоннами ярко-красного цвета», — приводятся слова исполняющего обязанности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова на официальном сайте мэра столицы.

Стены платформы выполнят в темно-серых тонах.

Геометрические фигуры украсят пространство платформы под потолком, эскалаторы и вестибюли станции, уточняет «Москва 24». Потолок на платформе станции будет трехмерным благодаря светящимся черно-белым трубам, длина которых составит порядка 150 метров.