Велопрокат в столице установил рекорд

В Москве установлен рекорд по числу арендованных городских велосипедов

Москве городские велосипеды были арендованы более четырёх миллионов раз с конца апреля, сообщает портал мэра и правительства. Сезон завершится 1 ноября.

«Велопрокат продолжает бить рекорды. Мы ожидали, что к концу сезона количество поездок не превысит трёх миллионов», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что за весь прошлогодний сезон велопрокатом пользовались 2,4 млн раз.

В этом году работало 430 пунктов проката. Взять велосипед можно было на одной станции, а сдать — на другой, передаёт ФБА «Экономика сегодня»

Ранее m24 сообщало, что в парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца 2018 года.