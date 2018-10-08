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Велопрокат в столице установил рекорд
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В Москве установлен рекорд по числу арендованных городских велосипедов 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: © pixabay.com
В Москве городские велосипеды были арендованы более четырёх миллионов раз с конца апреля, сообщает портал мэра и правительства. Сезон завершится 1 ноября.
«Велопрокат продолжает бить рекорды. Мы ожидали, что к концу сезона количество поездок не превысит трёх миллионов», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он напомнил, что за весь прошлогодний сезон велопрокатом пользовались 2,4 млн раз.
В этом году работало 430 пунктов проката. Взять велосипед можно было на одной станции, а сдать — на другой, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее m24 сообщало, что в парках Москвы появится ещё 11 км велодорожек до конца 2018 года.
RT на русском: последние новости
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