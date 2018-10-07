Названа дата старта зимнего сезона в парках

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Зимний сезон в московских парках стартует 22 ноября 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зимний сезон в столичных парках стартует 22 ноября, сообщил Сергей Собянин в своем персональном микроблоге в Twitter.
По словам мэра, москвичи, как и в прошлом году, могут выбрать программу развлечений на портале "Активный гражданин".
Прошлой зимой самыми популярными оказались варианты занятий по фигурному катанию, конкурс на лучшего снеговика, мастер-классы по приготовлению горячих напитков, эстафеты, лыжные забеги и соревнования.
Всего зимой 2017-2018 годов для жителей и гостей Москвы провели более трех тысяч мероприятий. Среди них были тренировки конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею, керлингу, скандинавской ходьбе, лыжному спорту, экстремальным видам спорта.
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