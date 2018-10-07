Выставка старинных детских книг откроется в РГБ

Выставка старинных детских книг откроется в Москве 23 октября

В Ивановском зале Российской государственной библиотеки в столице 23 октября откроется выставка "Книги старого дома: мир детства XIX-XX веков". Посетители увидят редкие книги из библиотеки царской семьи, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Также в экспозиции будут представлены игрушки и произведения живописи XVIII — XX веков и первая детская страшилка.

Посетитель выставки смогут погрузиться в атмосферу старинной усадьбы дворянского рода, узнать о книгах, на которых выросли три поколения дворянской семьи.

Экспозиция задумана как квест — посетители смогут полистать книги, которые им понравились и послушать голосовое сопровождение при помощи аудиогида.

Ранее сообщалось, что первая за 100 лет выставка знаковых произведений Архипа Куинджи и его экспериментальных этюдов открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

По словам организаторов, в экспозицию вошло около 180 живописных произведений автора.

Выставки художника проходили в Москве дважды — в 1914-м и в 1992-м годах. Причем, тогда была представлена лишь часть художественного наследия мастера. Выставка работ Куинджи будет открыта до 17 февраля 2019 года.