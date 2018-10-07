Выставка старинных детских книг откроется в РГБ

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Выставка старинных детских книг откроется в Москве 23 октября 

Москва24 + ещё 2 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки в столице 23 октября откроется выставка "Книги старого дома: мир детства XIX-XX веков". Посетители увидят редкие книги из библиотеки царской семьи, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также в экспозиции будут представлены игрушки и произведения живописи XVIII — XX веков и первая детская страшилка.
Посетитель выставки смогут погрузиться в атмосферу старинной усадьбы дворянского рода, узнать о книгах, на которых выросли три поколения дворянской семьи.
Экспозиция задумана как квест — посетители смогут полистать книги, которые им понравились и послушать голосовое сопровождение при помощи аудиогида.
Ранее сообщалось, что первая за 100 лет выставка знаковых произведений Архипа Куинджи и его экспериментальных этюдов открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
По словам организаторов, в экспозицию вошло около 180 живописных произведений автора.
Выставки художника проходили в Москве дважды — в 1914-м и в 1992-м годах. Причем, тогда была представлена лишь часть художественного наследия мастера. Выставка работ Куинджи будет открыта до 17 февраля 2019 года.
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