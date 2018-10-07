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Московские такси похвалили
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Московские такси похвалили 

Мослента + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные такси имеют одни из самых лучших показателей в мире по времени подъезда к заказчику. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.
«В октябре московскому такси исполнилось 111 лет. Но таким популярным, как сейчас, оно не было никогда. Услугами такси ежедневно пользуются около 760 тысяч пассажиров. Машины подъезжают к заказчику всего за пять-семь минут — это один из лучших показателей в мире», — написал он.
В сентябре москвичи поделились своим отношением к женщинам-таксистам. О беспокойстве при поездках с женщинами-водителями рассказали только два процента мужчин и три процента женщин. Более половины респондентов указали, что пол не имеет значения, а главное — опыт.
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