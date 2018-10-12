Мастер-классы по ароматерапии и цветочным украшениям пройдут в «Аптекарском огороде» 13 и 14 октября

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 13 и 14 октября 2018 г. желающие смогут посетить мастер-классы по ароматерапии, гербарию и цветочным украшениям. Об этом сообщает пресс-служба сада.

«13 и 14 октября, в рамках финала фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» с самой большой тыквой в России, в «Аптекарском огороде» пройдут мастер-классы для взрослых и детей в студии цветосложения Solod Studio», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 13 октября в 12:00 начнется мастер-класс «Пряный аромат сентября» с аромадегустацией, а в 14:00 — мастер-класс «Цветочный декор в стекле» (флористическая композиция в бутылках с использованием лаванды, розы, ржи, синеголовника). В свою очередь 14 октября в 13:00 стартует мастер-класс «Украшения с натуральными цветами и ювелирной смолой», в 15:00 — откроется мастер-класс «Гербарий. Осенние венки».