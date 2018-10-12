Пробки в Москве достигли восьми баллов

Транспортные заторы в Москве в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом сообщает информационный центр "ЯндексПробки".

По данным интерактивной карты пробок, на Садовом кольце затруднения зафиксированы на севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне, на юго-западе в обоих направлениях, на юге по внутренней стороне от станции метро "Таганская" до Крымской набережной. На Третьем транспортном кольце скорости снижены на юго-западе и западе в обоих направлениях на участке от Ленинского проспекта до станции метро Шелепиха, а также в обоих направлениях на северо-востоке, востоке и юго-востоке.

МКАД медленно едет на северо-востоке в обоих направлениях, по внутренней стороне на юго-востоке и по внешней на юго-западе.