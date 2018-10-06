В столице перекроют ряд улиц из-за полумарафона

В Москве в воскресенье перекроют ряд улиц из-за полумарафона

Несколько улиц в Москве перекроют в воскресенье, 7 октября, в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщает пресс-служба ЦОДД.

Согласно данным, 7 октября с 8.00 до 20.00 будет полностью перекрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также с 8.00 до 16.00 будет перекрыта улица Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Кроме того, добавляется, что с 12.00 6 октября до 20.00 7 октября будет перекрыт парковочный карман в районе пересечения Университетской площади с улицей Косыгина.