Собянин рассказал о развитии трамвайного движения

Сергей Собянин рассказал о развитии системы трамвайного движения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по столице в настоящий момент курсируют 210 трамваев поколения "Витязь-М".

Глава города уточнил, что в 2018 году Москва получила 90 вагонов.

Данной информацией Сергей Собянин поделился в Twitter.

— По Москве ходят уже 210 новых трамваев "Витязь-М". Только в этом году мы получили 90 вагонов. Это приятные внешне и удобные внутри модели с климат-контролем, навигацией, видеонаблюдением и низкой посадкой для маломобильных пассажиров, — заявил Сергей Собянин. По Москве ходят уже 210 новых трамваев "Витязь-М". Только в этом году мы получили 90 вагонов. Это приятные внешне и удобные внутри модели с климат-контролем, навигацией, видеонаблюдением и низкой посадкой для маломобильных пассажиров. pic.twitter.com/QyHUWdtcw2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 октября 2018 г.

Трамваи состоят из трех секций. Главная особенность подобных трамваев в том, что при помощи низкого пола созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров.

Кстати, новые трамваи ездят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Напомним, в сентябре на дороги столицы вышел 201-й трамвай.