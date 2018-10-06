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Собянин рассказал о развитии трамвайного движения
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Сергей Собянин рассказал о развитии системы трамвайного движения 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по столице в настоящий момент курсируют 210 трамваев поколения "Витязь-М".
Глава города уточнил, что в 2018 году Москва получила 90 вагонов.
Данной информацией Сергей Собянин поделился в Twitter.
— По Москве ходят уже 210 новых трамваев "Витязь-М". Только в этом году мы получили 90 вагонов. Это приятные внешне и удобные внутри модели с климат-контролем, навигацией, видеонаблюдением и низкой посадкой для маломобильных пассажиров, — заявил Сергей Собянин.
Трамваи состоят из трех секций. Главная особенность подобных трамваев в том, что при помощи низкого пола созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров.
Кстати, новые трамваи ездят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.
Напомним, в сентябре на дороги столицы вышел 201-й трамвай.
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