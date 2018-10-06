В «Лужниках» проходит спортивный праздник полиции

6 октября на стадионе «Лужники» прошел спортивный праздник столичной полиции. Трибуны переполнены, несмотря на пасмурную погоду, играет духовой оркестр, выставлены ретро-автомобили, которые когда-то стояли н вооружении в полиции. Это и знаменитая «копейка»— «Жигули: ВАЗ-2101. Желтая „Волга“, мотоцикл, знаменитый по фильму „Берегись автомобиля“.

И вот начинается торжественная часть.

— Праздник проводится уже седьмой раз и в этом году он посвящён 300-летию МВД, — говорит заместитель начальника ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.

Руководитель столичной полиции отмечает, что полицейские ответственно несут службу в Москве и сохраняют лучшие традиции правоохранительных органов.

И наконец самое зрелищное выступление: сотрудники конного полка показывают свое мастерство езды на лошадях. Наездники на всей скорости переворачиваются на своих подопечных.

А инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД демонстрируют навыки езды на автомобилях и мотоциклах. Дети с восхищением смотрят как мотоциклисты ездят на одном колесе или стоят на сиденье, не держась за руль.

— Это не каскадеры, а простые полицейские, — комментирует ведущий праздника Дмитрий Губерниев.

Кинологи с собаками показывают, как они задерживают условного преступника. А далее начинаются соревнования полицейских в служебной эстафете.

Команды Управлений внутренних дел всех административных округов участвуют в соревнованиях. На одной площадке идет перетягивание каната. Команда Центрального округа готовится к состязанию.

— Вначале дергаем, а потом начинаем тянуть канат на себя, — подсказывает товарищам Дмитрий Попсуев.

На другой площадке полицейские соревнуются в жиме гири. Нужно сразу двумя руками поднять две 24-килограмовые гири. Оперуполномоченный отдела полиции Александр Лялин ловко поднимает гири и вначале можно подумать, что он жонглирует ими. Через несколько поднятий видно, что мужчина начинает уставать и следующие разы даются с трудом, но он старается до самого конца.

— Еще два разочка, — поддерживает коллегу сотрудник отдела профессиональной подготовки Сергей Назаров.

И вот стартует служебное многоборье. Команды УВД по четыре человека отправляются в дистанцию. На каждом участке нужно пробежать, выполняя разные задания: на одном участке бежать в бронежилетах и так далее.

А для зрителей работают выставки. За одним из столов эксперты показывают какими инструментами они работают при осмотре места происшествия. Но самый вкусный элемент праздника — полевые кухни. Всех гостей потчуют гречкой с тушенкой и чаем. Угощение пользуется большой популярностью — повара стараются в поте лица.