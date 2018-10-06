В Москве проходит акция «Звездный призыв»

Посетители акции "Звездный призыв" на Поклонной горе в Москве смогут послушать выступления артистов, испытать себя на полосе препятствий и понять, как изменилась российская армия за последние годы.

Осенняя призывная кампания в Москве получила мощную поддержку. В парке Победы на Поклонной горе сегодня проводится акция "Звездный призыв". Вход на мероприятие открыт для всех желающих, сообщает "ТВ Центр"

В программе большой концерт, а также показательные выступления спецназа и профессиональных спортсменов в разных видах боевых искусств. Посетители тоже могут испытать себя на полосе препятствий и даже поучаствовать в виртуальном бою на специальных тренажерах. Главная цель акции — заинтересовать молодежь и показать, как изменилась российская армия за последние годы.