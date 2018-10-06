Ещё
В Москве проходит акция «Звездный призыв»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве проходит акция «Звездный призыв» 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Посетители акции "Звездный призыв" на Поклонной горе в Москве смогут послушать выступления артистов, испытать себя на полосе препятствий и понять, как изменилась российская армия за последние годы.
Осенняя призывная кампания в Москве получила мощную поддержку. В парке Победы на Поклонной горе сегодня проводится акция "Звездный призыв". Вход на мероприятие открыт для всех желающих, сообщает "ТВ Центр".
В программе большой концерт, а также показательные выступления спецназа и профессиональных спортсменов в разных видах боевых искусств. Посетители тоже могут испытать себя на полосе препятствий и даже поучаствовать в виртуальном бою на специальных тренажерах. Главная цель акции — заинтересовать молодежь и показать, как изменилась российская армия за последние годы.
ТВ Центр: последние новости
Собянин рассказал об изменениях в энергетической системе Москвы В ночь на понедельник в Москве отключат фонтаны На Рижском направлении открыли новую платформу "Ленинградская"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину23
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника138
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией263
В Кремле рассказали о дне рождения Путина506
Миллионы устройств останутся без Chrome17
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение