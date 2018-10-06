Новый водный транспорт появится в городе

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Новый водный транспорт запустят в Москве в 2020 году 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Новый водный транспорт от Киевского вокзала до Новых Мневников запустят в Москве в 2020 году. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта столицы в Twitter.
"Хотим, чтобы этот транспорт был удобным и собираем ваши отзывы, как его развивать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи могут поучаствовать в развитии этого проекта и присылать свои предложения по улучшению и работе водного транспорта Москвы на pressdt@mos.ru. Авторы лучших идей обсудят их с заместителем мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым.
Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы, суда первого пилотного маршрута будут ходить по Москве-реке от Нижних Мневников до Киевского вокзала, связав друг с другом 3 столичных округа, деловой квартал "Сити", городские парки и Киевский вокзал.
На маршруте обязательно будут действовать городские тарифы и карта "Тройка". По расчетам специалистов, провозная способность нового транспорта составит 1,5 тысячи пассажиров в час. С его запуском получится создать новые транспортные связи, так как причалы находятся в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта.
На протяжение маршрута предполагается 7 остановок. Протяженность маршрута составит 10 километров, время в пути в обе стороны — 104 минуты.
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