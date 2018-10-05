Оригинальная форма и расцветка листьев: в столице высадили более 2,5 миллиона цинерарий

Москве для украшения клумб традиционно высаживают цинерарию приморскую.

В этом году столицу украсили более 2,5 миллиона цинерарий, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Цинерария — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства астровых. Цветники Москвы ежегодно украшает цинерария приморская. Она популярна не только в городском озеленении, но и в частном садоводстве.

Большое значение для цинерарии имеет солнечный свет. Именно на солнце ее листья становятся насыщенно-серебристыми. Высота куста с сильно ветвящимися побегами составляет от 30 до 80 сантиметров. Поверхность листьев и побегов имеет опушение. Цветет растение со второй половины июня и до первых заморозков.

Чтобы вырастить цинерарию, специалисты ГБУ «Озеленение» высеивают семена в начале весны. Каждый день за растением нужен тщательный уход: полив, подкормка, пикировка, поддержание определенной температуры воздуха, регулировка освещения для всходов. Для посева используют специальный субстрат со всеми необходимыми минеральными и комплексными удобрениями для полноценного и здорового роста растения.

Цинерария привлекает внимание оригинальной формой и расцветкой листьев. Крупные, резные, напоминающие листья дуба, серебристого оттенка, они становятся превосходной оправой для других цветочных культур. Лучше всего смотрится сочетание цинерарии приморской с растениями холодных либо очень ярких и насыщенных оттенков. Это могут быть петуния, сальвия, лобелия, бархатцы или шалфей.

В природе цинерария распространена в тропической Африке и на острове Мадагаскар. Путешественники открыли ее в XVI веке, когда в моду вошли научные экспедиции в отдаленные уголки мира. Оригинальное растение сразу приглянулось европейским садоводам и стало широко использоваться в ботанических садах Италии, Франции и Англии. В Россию цветок завезли при Петре I, которому он пришелся по душе. Цинерарию адаптировали под российские природные условия.