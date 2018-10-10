Запущен метропоезд с интересными фактами о Москве

В метро запустили поезд с интересными фактами о Москве

На Кольцевой линии метро запустили поезд, посвященный проекту "Привет, Москва !". Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва" с церемонии запуска поезда.

В руководстве метрополитеном отметили, что это нетипичный проект. Поезд носит в первую очередь просветительский характер, в отличие от других поездов, которые служат разным целям — информационным, развлекательным и другим.

"Основная его цель — сделать поездку в метро не только комфортной, но еще и интересной, познавательной, чтобы пассажиры могли узнавать о тех местах, где проезжает поезд", — пояснил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В качестве маршрута поезда выбрали Кольцевую линию, потому что по ней едут пассажиры почти со всех линий московского метро.

В рамках проекта "Привет, Москва!" столичный транспорт станет своего рода гидом для пассажиров. Транспортные средства "заговорят" с горожанами о Москве через разные каналы коммуникации: стены вагонов, стикеры в вестибюлях, на платформах и в переходах.

"Горожане смогут узнать, к примеру, почему герой фильма "Я шагаю по Москве" уезжал со станции "Университет" сразу в депо", — отметили в пресс-службе метро.

Секции поезда постепенно будут наполняться интересными фактами и историями из жизни Москвы. Истории будут появляться также в четырех поездах на радиальных линиях.

Поезд "Привет, Москва!" — это только первый шаг в реализации проекта. У проекта будет четыре тематических блока: "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная", "Москва литературная и театральная".

Проект будет действовать 10 месяцев. Предполагается в дальнейшем запустить приложение с элементами дополненной реальности "Тайны Метро" и восемь квестов в режиме онлайн и оффлайн.