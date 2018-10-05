Шесть трамвайных маршрутов временно изменились с 6 октября

Маршруты шести трамваев в центре и на юге столицы временно изменились с 6 октября. Это связано с ремонтом трамвайных путей в 1-м и 4-м Рощинских проездах и на Большой Калитниковской улице.

На время ремонтных работ трамвай № 26 будет курсировать от станции метро «Университет» до Черемушек . На трамвае № 35 по будням можно добраться от станции метро «Пролетарская» до Нагатина, а по выходным — от станции метро «Пролетарская» до Серпуховской Заставы, далее до Серпуховского Вала.

Трамвай № 38 вместо Черемушек теперь ходит от станции метро «Октябрьская» до улицы Серпуховский Вал, далее своим маршрутом до станции метро «Пролетарская», затем по маршруту трамвая № 8 до 3-й Владимирской улицы.

Трамвай № 45 проследует от Сокольнической Заставы до Абельмановской Заставы, далее до станции МЦК Угрешская. Трамваи № 8 и 40 работать не будут.

При этом все трамваи, которые выходят из депо до 08:00 и возвращаются туда после 20:00, по Большой Калитниковской улице будут курсировать со всеми остановками.

На время ремонтных работ запустили временные автобусные маршруты — № 026 и 035. Автобусы № 026 ходят от Черемушек по Большой Черемушкинской улице, Севастопольскому проспекту, Загородному шоссе, Малой Тульской улице (обратно по Большой Тульской улице), улицам Серпуховской Вал и Шаболовка до станции метро «Шаболовская». Посадка у станции метро «Шаболовская» — на нечетной стороне улицы.

Автобусы № 035 курсируют по Рязанскому проспекту, Нижегородской и Абельмановской улицам и 3-му Крутицкому переулку со всеми действующими остановками.

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