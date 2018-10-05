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Ремонт исторического корпуса РХТУ завершается
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Ремонт исторического корпуса РХТУ имени Менделеева завершается 

Москва24 + ещё 2 6 часов назад
Фото: Агентство "Москва"
В столице завершается ремонт исторического корпуса РХТУ имени Менделеева. Специалисты заменили водосточные трубы, обновили кирпичную кладку, а также провели ремонт цоколя и окон. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет об объекте культурного наследия "Училищный дом Московского промышленного училища в память 25-летия царствования Александра II", который находится на Миусской площади.
"Закладка комплекса зданий состоялась на рубеже XIX и XX веков, и по сей день в них располагается учебное заведение. Сегодня мы говорим о ремонте фасадов и кровли училищного дома, который был первой постройкой этого ансамбля", — приводятся в сообщении слова Емельянова.
Как отмечается, ремонтные работы контролировали сотрудники Мосгорнаследия.
Ранее сообщалось, что в столице завершается реставрация дома XIX века, расположенного на углу Пятницкой улицы и Серпуховской площади. Дом, построенный в стиле эклектики, изначально был двухэтажным. Его построили в конце 1810-х годов, а в конце XIX века расширили, надстроив третий этаж и увеличив со стороны Пятницкой улицы. Также была возведена двухмаршевая парадная лестница внутри здания.
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