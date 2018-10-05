Собянин уволил начальника управления ЗАГС Москвы

Мэр Москвы Cергей Собянин освободил от исполнения обязанностей начальника управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьеву, уволив ее со службы в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы в пятницу.