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Собянин уволил начальника управления ЗАГС Москвы
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Собянин уволил начальника управления ЗАГС Москвы 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Cергей Собянин освободил от исполнения обязанностей начальника управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьеву, уволив ее со службы в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы в пятницу.
"Освободить Муравьеву Ирину Николаевну от исполнения обязанностей начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с истечением срока действия служебного контракта", — говорится в документе.
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