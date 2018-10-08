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Центр Москвы перекроют из-за мотофестиваля
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Центральные улицы перекроют в Москве из-за мотофестиваля 

News.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»
В Москве на время осеннего мотофестиваля перекроют ряд центральных улиц. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы.
Фестиваль состоится 11, 12, 13 и 14 октября. В первый день с 00:00 до 22:00 12 октября движение будет ограничено на улице Косыгина в районе Университетской площади. Этот участок также будет недоступен 14 октября с 06:00 до 23:59.
С 22:00 12 октября до 06:00 14 октября перекроют участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетскую площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.
13 октября, когда пройдет мотоколонна, с 03:00 будут полностью перекрыты проспект Академика Сахарова и отрезок улицы Маши Порываевой от Садового Кольца до Каланчевской улицы. С 11:30 закроют участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, сам Комсомольский проспект, Университетский проспект и проспект Вернадского. С 11:45 ограничат движение на Университетском проспекте от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы.
Открывать движение 13 октября начнут по мере прохождения колонны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее News.ru писал, что лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова обвиняют в уклонении от уплаты алиментов. По словам бывшей возлюбленной Хирурга Натальи Лебедевой, она и их старшая дочь вынуждены работать уборщицами.
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