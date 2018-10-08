Центр Москвы перекроют из-за мотофестиваля

Центральные улицы перекроют в Москве из-за мотофестиваля

Москве на время осеннего мотофестиваля перекроют ряд центральных улиц. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

Фестиваль состоится 11, 12, 13 и 14 октября. В первый день с 00:00 до 22:00 12 октября движение будет ограничено на улице Косыгина в районе Университетской площади. Этот участок также будет недоступен 14 октября с 06:00 до 23:59.

С 22:00 12 октября до 06:00 14 октября перекроют участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетскую площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

13 октября, когда пройдет мотоколонна, с 03:00 будут полностью перекрыты проспект Академика Сахарова и отрезок улицы Маши Порываевой от Садового Кольца до Каланчевской улицы. С 11:30 закроют участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, сам Комсомольский проспект, Университетский проспект и проспект Вернадского. С 11:45 ограничат движение на Университетском проспекте от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы.

Открывать движение 13 октября начнут по мере прохождения колонны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.