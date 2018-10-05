В районе Солнцевской линии метро отменят ряд маршрутов

В районе Калининско-Солнцевской линии метро отменят несколько автобусных маршрутов

С 6 октября в районе открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии метро отменят девять маршрутов автобусов.

"После открытия новых станций Солнцевской линии метро изменился пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта на западе Москвы. С 6 октября прекращается работа девяти автобусных маршрутов", — сообщили в ГУП "Мосгортранс".

В предприятии уточнили, какие именно маршруты отменяются, это номера 720к, 746, 788, 809, 810, 814, 844, 856 и 964. Автобус 964к "Метро "Теплый Стан" — Мега Теплый Стан" будет теперь курсировать под номером 964.