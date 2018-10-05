Ещё
В районе Солнцевской линии метро отменят ряд маршрутов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Калининско-Солнцевской линии метро отменят несколько автобусных маршрутов 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
С 6 октября в районе открытия нового участка Калининско-Солнцевской линии метро отменят девять маршрутов автобусов.
"После открытия новых станций Солнцевской линии метро изменился пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта на западе Москвы. С 6 октября прекращается работа девяти автобусных маршрутов", — сообщили в ГУП "Мосгортранс".
В предприятии уточнили, какие именно маршруты отменяются, это номера 720к, 746, 788, 809, 810, 814, 844, 856 и 964. Автобус 964к "Метро "Теплый Стан" — Мега Теплый Стан" будет теперь курсировать под номером 964.
Москва24: последние новости
Собянин уволил с должности и.о. начальника управления ЗАГСа столицы Деревья на площади у станции метро "Улица 1905 года" высадят в ноябре Водители и пешеходы смогут двигаться на один сигнал светофора на трех перекрестках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России трагически погибли военнослужащие193
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП219
Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась156
Съедает рак: Юдашкин резко сдал27
На эскалаторе в метро произошла потасовка80
Видео
01:08
Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия поверила обвинениям против России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение