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В столице появились новые светофоры
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В Москве появились новые светофоры 

Мослента + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот, появились в Москве. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«При введении совмещенной фазы будет разрешено одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот. При этом, в соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям. Как и прежде, приоритет останется за пешеходами», — пояснили в ЦОДД.
Эксперимент по совмещению пешеходной и транспортной фаз запустили в рамках программы «Удобный переход». Для этого на светофорах установили дополнительные секции с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. Они появились на пересечении Шмитовского проезда с Улицей 1905 года, пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, а также пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком.
В августе на Керченской улице в Москве установили первый приподнятый пешеходный переход. По словам руководителя дирекции по строительству и эксплуатации улично-дорожной сети ЦОДД Андрея Алексеева, такие переходы могут снизить аварийность, так как водители при подъезде к ним сбрасывают скорость.
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