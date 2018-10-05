В столице появились новые светофоры

В Москве появились новые светофоры

Светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот, появились в Москве . Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«При введении совмещенной фазы будет разрешено одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот. При этом, в соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям. Как и прежде, приоритет останется за пешеходами», — пояснили в ЦОДД.

Эксперимент по совмещению пешеходной и транспортной фаз запустили в рамках программы «Удобный переход». Для этого на светофорах установили дополнительные секции с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. Они появились на пересечении Шмитовского проезда с Улицей 1905 года, пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, а также пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком.

В августе на Керченской улице в Москве установили первый приподнятый пешеходный переход. По словам руководителя дирекции по строительству и эксплуатации улично-дорожной сети ЦОДД Андрея Алексеева, такие переходы могут снизить аварийность, так как водители при подъезде к ним сбрасывают скорость.