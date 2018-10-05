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Старейшее кинокафе Москвы откроется после ремонта
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Старейшее кинокафе Москвы «Звезда» откроется 11 октября после ремонта 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
Фото: Mos.ru
Кинотеатр "Звезда" откроется 11 октября в Москве после двухмесячного ремонта. В помещениях кинотеатра обновили интерьеры, восстановили историческую конфигурацию лестницы, обновили мебель и обустроили кафе, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
"В центре Москвы 11 октября после двухмесячного ремонта открывается кинотеатр сети "Москино" столичного департамента культуры "Звезда". Это старейшее в городе кинокафе, где зрители смотрят фильмы в креслах за круглыми столиками", — говорится в сообщении.
Кинотеатр расположен на Земляном Валу в доме 18/22. На фасаде здания установили фирменную вывеску, а основной вход и кассы перенесли: теперь билеты в кино можно купить со стороны Большого Казенного переулка. Фойе кинотеатра выдержано в монохроме, покрытие пола заменили на матовый керамогранит.
Специалисты также восстановили историческую конфигурацию лестницы, ведущей из зоны кофе-бара в фойе кинотеатра, и обновили всю мебель: теперь здесь можно отдохнуть в креслах для с журнальными столиками или перекусить за столами кафе. Отмечается, что сам кинозал практически не изменился, здесь лишь обновили настенное освещение и шторы.
В основе репертуара "Звезды" — авторские картины. Камерный кинозал рассчитан на 60 мест и оборудован проектором для показа фильмов, снятых на 35-миллиметровую пленку. В кинотеатре также работает бесплатный городской Wi-Fi.
В следующем году кинотеатр "Звезда", основанный в 1954 году, отметит свое 65-летие.
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