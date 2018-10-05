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Названа самая популярная станция Солнцевской линии
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Названа популярная станция Солнцевской линии метрополитена столицы 

Вечерняя Москва + ещё 27 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Стало известно, что с момента открытия нового участка Солнцевской линии им воспользовались свыше двух миллионов человек.
Так, самой популярной станцией нового участка Московского метрополитена является «Новопеределкино». Пассажиропоток этой станции составил более 420 тысяч человек.
— Востребованность нового участка Солнцевской линии постоянно растет. После запуска им пользовались порядка 73 тысяч человек ежедневно, — приводит mos.ru слова заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Отмечается, что на втором месте по популярности «Рассказовка» и «Солнцево» (398 тысяч и 385 тысяч пассажиров).
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