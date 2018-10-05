Названа самая популярная станция Солнцевской линии

Названа популярная станция Солнцевской линии метрополитена столицы

Стало известно, что с момента открытия нового участка Солнцевской линии им воспользовались свыше двух миллионов человек.

Так, самой популярной станцией нового участка Московского метрополитена является «Новопеределкино». Пассажиропоток этой станции составил более 420 тысяч человек.

— Востребованность нового участка Солнцевской линии постоянно растет. После запуска им пользовались порядка 73 тысяч человек ежедневно, — приводит mos.ru слова заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Отмечается, что на втором месте по популярности «Рассказовка» и «Солнцево» (398 тысяч и 385 тысяч пассажиров).