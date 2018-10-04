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Москвичи научились обходиться без воды
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Москвичи научились обходиться без воды 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: ТАСС
Суточное употребление воды в столице с 1995 года сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Мосводоканала».
«Начиная с 1996 года у нас наблюдается устойчивая тенденция сокращения водопотребления. Сейчас ежесуточное потребление воды составляет 3 миллиона кубометров», — отметил заместитель генерального директора, начальник управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Евгений Шушкевич.
По его словам, в 1995 году в квартиры москвичей подавали около 6,5 миллиона кубометров воды в сутки.
Такую динамику в «Мосводоканале» объясняют политикой, проводимой городскими властями. Помимо снижения водопотребления, отметил Шушкевич, в городе снижается также аварийность на трубопроводах. Таких инцидентов становится меньше на 8-9 процентов в год.
Расходы на воду, в случае отсутствия контроля за ее потреблением, могут сильно увеличить размеры коммунальных платежей. Один из таких инцидентов произошел в 2018 году в Екатеринбурге. Местный житель обратился в полицию после того как получил счет за ЖКХ на 5,7 миллиона рублей. Из них 2 миллиона он оказался должен за воду и 3,5 миллиона — за водоотведение. Мужчина приобрел квартиру у застройщика четыре года назад и все это время не обращал внимания на показания счетчиков.
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