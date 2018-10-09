БКЛ удлинят на десятки километров

В Москве намерены удлинить БКЛ на 57 километров до конца 2021 года

Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года, сообщают «Дни.ру». Как заявил заммэра Марат Хуснуллин , в ближайшие три года планируется завершить строительные работы по возведению большей части БКЛ. «Это Западный участок от станции «Хорошёвская» до станции «Можайская», Юго-западный участок станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», Северо-восточный участок от станции «Авиамоторная» до станции «Нижняя Масловка», Южный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», — сказал он. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт Стройкомплекса. Ранее стало известно, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.