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БКЛ удлинят на десятки километров
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В Москве намерены удлинить БКЛ на 57 километров до конца 2021 года 

RT на русском + ещё 42 1 час назад
В Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года, сообщают «Дни.ру».
Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, в ближайшие три года планируется завершить строительные работы по возведению большей части БКЛ.
«Это Западный участок от станции «Хорошёвская» до станции «Можайская», Юго-западный участок станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», Северо-восточный участок от станции «Авиамоторная» до станции «Нижняя Масловка», Южный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», — сказал он. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.
Ранее стало известно, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.
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