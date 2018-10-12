Меняется расписание электричек Горьковского направления

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 13-14 октября из-за развития инфраструктуры

Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в связи с работами по развитию инфраструктуры изменится в предстоящие выходные, 13 и 14 октября 2018 г., сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«На Горьковском направлении МЖД продолжаются масштабные работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Так, в выходные дни, с 13 на 14 октября, с 15:50 до 5:50 железнодорожники незначительно подвинут пятый путь станции «Реутово». Это необходимо для дальнейшего строительства железнодорожной эстакады в сторону Балашихи. 13 октября электрички, курсирующие между Москвой и Балашихой в интервале с 15:00 до 23:00, не будут следовать на участке Реутово — Балашиха. Этим пригородным поездам продлен маршрут до станции «Железнодорожная», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вместе с тем 13 и 14 октября у некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

«МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — отметили в МЖД.

Там добавили, что в рамках развития Горьковского направления железнодорожники ведут строительство дополнительного четвертого главного пути на участке Москва-Железнодорожная. Также в районе станции «Реутово» возводится железнодорожная эстакада для развития пригородного сообщения в Балашиху. Кроме того, ОАО «РЖД» совместно с правительством Москвы реализуют проект интеграции Горьковского направления с Московским центральным кольцом (МЦК). Рядом со станцией «Нижегородская» МЦК ведется строительство новой станции «Карачарово». Она заменит существующий одноименный остановочный пункт, пойдет в состав крупнейшего транспортно-пересадочного узла «Рязанская» и станет конечной и начальной точками маршрута для некоторых электричек.