«Пушкинский» фонтан в центре Москвы промоют и законсервируют на зиму

Сотрудники ГБУ «Гормост» 5 октября 2018 г. проведут работы по консервации «Пушкинского» фонтана в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гормоста.

«В работе будет задействована бригада из трех человек и одна машина промывочной техники. Работы проводят в течение трех дней. Сперва из чаши полностью сливают воду, затем фонтан тщательно промывают. В дальнейшем демонтируют насадки, светильники, устанавливают заглушки на трубопроводы и продувают систему воздухом», — сказали в пресс-службе.

«Пушкинский» фонтан был построен в 1950 г. Он представляет собой прямоугольную гранитную чашу, в которой расположились три декоративных чугунных чаши.

1 октября 2018 г. сезон работы фонтанов в Москве закрыт, начинается их консервация на зимний период и подготовка оборудования к следующему сезону работы в 2019 г.