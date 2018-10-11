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Названо число катков в столице этой зимой
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В Москве откроют около 1,5 тыс. катков этой зимой 

Москва24 + ещё 24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в этом году откроют почти 1,5 тысячи искусственных и натуральных катков, сообщил Сергей Собянин.
"Помните, как было здорово в прошлом году?", — написал мэр Москвы на своей страничке в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в 2019 году откроют крытый каток. Ледовая площадка появится в районе Тропарево-Никулино. Каток будет предназначен для тренировок по хоккею. Ледовое поле площадью 61 на 30 метров займет основную площадь здания. Также построят трибуны для зрителей на 284 места.
Тем временем Москва готовится к белому сезону. Например, Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы.
Кроме того, столичные фонтаны начали готовить к консервации. Во время зимы их приведут в порядок и подготовят к лету. А вот фонтан "Дружба народов" на ВДНХ демонтируют для реставрации. Визитная карточка выставки временно лишится статуй.
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