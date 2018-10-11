Названо число катков в столице этой зимой

В Москве откроют около 1,5 тыс. катков этой зимой

Москве в этом году откроют почти 1,5 тысячи искусственных и натуральных катков, сообщил Сергей Собянин

"Помните, как было здорово в прошлом году?", — написал мэр Москвы на своей страничке в Twitter.

Этой зимой в столице откроются почти 1,5 тысячи искусственных и натуральных катков. Помните, как было здорово в прошлом году? pic.twitter.com/r97HMAKUwf— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в 2019 году откроют крытый каток. Ледовая площадка появится в районе Тропарево-Никулино. Каток будет предназначен для тренировок по хоккею. Ледовое поле площадью 61 на 30 метров займет основную площадь здания. Также построят трибуны для зрителей на 284 места.

Тем временем Москва готовится к белому сезону. Например, Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы.

Кроме того, столичные фонтаны начали готовить к консервации. Во время зимы их приведут в порядок и подготовят к лету. А вот фонтан "Дружба народов" на ВДНХ демонтируют для реставрации. Визитная карточка выставки временно лишится статуй.