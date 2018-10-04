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Власти Москвы отменили строительство скандального дома
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Власти Москвы отменили строительство скандального дома на Кравченко, 16 

РИА Недвижимость + ещё 2 9 часов назад
Фото: instagram.com/nikitashakun
Власти Москвы отменили строительство вызвавшего протесты местных жителей жилого комплекса по адресу: улица Кравченко, 16.
Как говорится в сообщении Москомстройинвеста, городская градостроительно-земельная комиссия в четверг согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка по этому адресу.
На Кравченко, 16 на юго-западе Москвы ЖCК "Учительский дом" планировал построить 17-этажный дом площадью более 12 тысяч квадратных метров.
На выделенном для ЖСК участке располагались популярные у жильцов соседних домов детская и спортивная площадки, в связи с чем местные жители активно протестовали против начавшегося осенью 2017 года строительства.
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