Власти Москвы отменили строительство скандального дома на Кравченко, 16

Власти Москвы отменили строительство вызвавшего протесты местных жителей жилого комплекса по адресу: улица Кравченко, 16.

Как говорится в сообщении Москомстройинвеста, городская градостроительно-земельная комиссия в четверг согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка по этому адресу.

На Кравченко, 16 на юго-западе Москвы ЖCК "Учительский дом" планировал построить 17-этажный дом площадью более 12 тысяч квадратных метров.

На выделенном для ЖСК участке располагались популярные у жильцов соседних домов детская и спортивная площадки, в связи с чем местные жители активно протестовали против начавшегося осенью 2017 года строительства.