В зоопарке спустя 30 лет появилась птица-секретарь

В Московском зоопарке спустя 30 лет вновь появилась краснокнижная птица-секретарь

Краснокнижная птица-секретарь вновь поселилась в Московском зоопарке после 30-летнего отсутствия этого вида птиц в зоосаде. Двухлетний самец прибыл в Москву из французского орнитологического парка, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"В экспозицию Московского зоопарка спустя 30 лет вернулась краснокнижная птица-секретарь. В рамках европейской программы по сохранению популяций редких видов животных из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux в столицу привезли двухлетнего самца", — говорится в сообщении.

Рост нового обитателя составляет около 1,2 метров, а вес — 3 кг. Отмечается, что птица постепенно привыкает к сотрудникам зоопарка, с каждым днем становясь все более контактной и дружелюбной.

"Наш новый обитатель уже освоился в зоопарке и сейчас чувствует себя хорошо. Пока что он находится на карантине, однако уже через пару недель займет свое место в павильоне "Дом птиц". Там птица проведет всю зиму", — приводятся на сайте мэрии слова генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой.

С новым обитателем Московский зоопарк сможет принимать активное участие в европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе. Специалисты надеются в ближайшие годы получить самку, чтобы сформировать пару и в перспективе добиться пополнения особей этого редкого вида пернатых.

Птицы-секретари содержались в столичном зоосаде на протяжении долгого времени, однако затем наступил продолжительный перерыв. Свое название такие птицы получили из-за особого головного оперения: в старину похожими перьями украшали свои парики секретари в европейских судах. Эти пернатые занесены в Международную Красную книгу, они обитают на территории от южных границ пустыни Сахара до юга Африки.