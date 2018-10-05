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В зоопарке спустя 30 лет появилась птица-секретарь
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В Московском зоопарке спустя 30 лет вновь появилась краснокнижная птица-секретарь 

ТАСС + ещё 8 47 минут назад
Фото: moscowzoo.ru
Краснокнижная птица-секретарь вновь поселилась в Московском зоопарке после 30-летнего отсутствия этого вида птиц в зоосаде. Двухлетний самец прибыл в Москву из французского орнитологического парка, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
"В экспозицию Московского зоопарка спустя 30 лет вернулась краснокнижная птица-секретарь. В рамках европейской программы по сохранению популяций редких видов животных из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux в столицу привезли двухлетнего самца", — говорится в сообщении.
Рост нового обитателя составляет около 1,2 метров, а вес — 3 кг. Отмечается, что птица постепенно привыкает к сотрудникам зоопарка, с каждым днем становясь все более контактной и дружелюбной.
"Наш новый обитатель уже освоился в зоопарке и сейчас чувствует себя хорошо. Пока что он находится на карантине, однако уже через пару недель займет свое место в павильоне "Дом птиц". Там птица проведет всю зиму", — приводятся на сайте мэрии слова генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой.
С новым обитателем Московский зоопарк сможет принимать активное участие в европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе. Специалисты надеются в ближайшие годы получить самку, чтобы сформировать пару и в перспективе добиться пополнения особей этого редкого вида пернатых.
Птицы-секретари содержались в столичном зоосаде на протяжении долгого времени, однако затем наступил продолжительный перерыв. Свое название такие птицы получили из-за особого головного оперения: в старину похожими перьями украшали свои парики секретари в европейских судах. Эти пернатые занесены в Международную Красную книгу, они обитают на территории от южных границ пустыни Сахара до юга Африки.
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