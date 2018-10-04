На месте долгостроя в Басманном районе появится МФЦ

Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) согласна предоставить земельный участок в центре города, где закончат объекты незавершенного строительства.

Сообщается, что организация «Московский ткацко-отделочный комбинат» готова предоставить участок Центрального административного округа (ЦАО).

В результате чего в Басманном районе планируется сделать многофункциональный центр (МФЦ).

По информации агентства городских новостей «Москва», участок расположен по адресу: улица Большая Почтовая, владение 24 строения 2 и 3.

Инвестору передали участок в аренду сроком на три года.