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На месте долгостроя в Басманном районе появится МФЦ
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На месте долгостроя в Басманном районе появится МФЦ 

Вечерняя Москва + ещё 4 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) согласна предоставить земельный участок в центре города, где закончат объекты незавершенного строительства.
Сообщается, что организация «Московский ткацко-отделочный комбинат» готова предоставить участок Центрального административного округа (ЦАО).
В результате чего в Басманном районе планируется сделать многофункциональный центр (МФЦ).
По информации агентства городских новостей «Москва», участок расположен по адресу: улица Большая Почтовая, владение 24 строения 2 и 3.
Инвестору передали участок в аренду сроком на три года.
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