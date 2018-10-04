В Москвы запустят новый полуэкспрессный маршрут

6 октября на северо-востоке Москвы будет запущен новый полуэкспрессный маршрут № 909, информирует портал мэра и правительства Москвы

С его помощью жители Северного смогут с комфортом добираться до станций Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Маршрут полуэкспресса будет пролегать по Дмитровскому шоссе через улицы Череповецкую и Лескова до станции метро "Медведково". Автобус будет следовать с минимальным числом остановок. По словам первого заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачук, интервалы движения в часы пик составят 10 минут.

В настоящее время в столице действует 13 полуэкспрессных маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 162 тысяч человек. На таких автобусах можно быстро и без пересадок добраться от отдаленных районов до станций метро и центра города. ГУП "Мосгортранс" непрерывно работает над модернизацией маршрутной сети наземного транспорта. В сентябре на севере Москвы были запущены автобусы № 283 и 865к, которые связывают Молжаниновский район со станциями Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.