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В Москве запустят новый полуэкспрессный маршрут
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В Москвы запустят новый полуэкспрессный маршрут 

Москва24 23 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
6 октября на северо-востоке Москвы будет запущен новый полуэкспрессный маршрут № 909, информирует портал мэра и правительства Москвы.
С его помощью жители Северного смогут с комфортом добираться до станций Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Маршрут полуэкспресса будет пролегать по Дмитровскому шоссе через улицы Череповецкую и Лескова до станции метро "Медведково". Автобус будет следовать с минимальным числом остановок. По словам первого заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачук, интервалы движения в часы пик составят 10 минут.
В настоящее время в столице действует 13 полуэкспрессных маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 162 тысяч человек. На таких автобусах можно быстро и без пересадок добраться от отдаленных районов до станций метро и центра города. ГУП "Мосгортранс" непрерывно работает над модернизацией маршрутной сети наземного транспорта. В сентябре на севере Москвы были запущены автобусы № 283 и 865к, которые связывают Молжаниновский район со станциями Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.
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