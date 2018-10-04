Собянин: Москва стала вдвое светлее

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С. Собянин: Освещенность Москвы увеличилась на 50% 

Агентство «Москва» + ещё 15 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Освещенность столицы увеличилась на 50%, при этом потребление электроэнергии на освещении не увеличилось за счет энергоэффективных технологий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе пленарного заседания в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира. На 50% увеличилась освещенность города, при этом потребление электроэнергии на освещении не увеличилось за счет энергоэффективных технологий», — сказал С. Собянин.
Мэр также отметил, что в столице практически на четверть уменьшили потребление газа.
«Это значит, что меньше наши ТЭЦ и котельные дымят, особенно зимой», — добавил он.
С. Собянин обратил внимание, что инфраструктура для столицы — кровеносные артерии города.
«Комплексное развитие города без серьезного инфраструктурного развития невозможно. Благодаря не спонтанному, разовому вложению, а системному ежегодному развитию и коммунальной, и транспортной инфраструктуры мы увеличили рост вложений инвестиций в основной капитал за последние годы больше, чем на 70%. Для примера, за этот период рост по стране составил около 10%», — добавил мэр.
Вместе с этим он отметил, что развитие инфраструктуры важно и для самих жителей столицы.
«Это новые рабочие места, налоги и бюджет, социальная поддержка, развитие благоустройства города. Это город, который живет. Без этого будет город, который умирает», — заключил С. Собянин.
Форум проходит в Москве с 3 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». На площадке обсуждают основные вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, а также актуальные проблемы развития газовой отрасли, нефтяной отрасли, угольной отрасли, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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