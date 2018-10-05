Движение ограничат: какие дороги перекроют на выходных

Движение ограничат: какие столичные дороги перекроют на выходных

Несколько станций Филевской линии закроют в эти выходные, а в районе «Лужников» проведут два спортивных мероприятия.

Станции закроют

Участок Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 6 и 7 октября. Станции «Кутузовская», «Фили», «Студенческая», «Филевский парк», «Пионерская» и «Багратионовская» будут недоступны для пассажиров. При этом станция «Кунцевская» Арбатско-Покровкой линии будет работать без изменений.

Поезда начнут курсировать на этом участке в обычном режиме, в понедельник, 8 октября с 5:30. Компенсационные маршруты КМ1 и КМ2 будут курсировать во время закрытия участка линии.

Маршрут КМ1 свяжет станции «Кунцевская» и «Киевская» — он будет следовать с промежуточными остановками у метро «Пионерская», «Филевский парк», «Кутузовская» и «Багратионовская».

Автобусы КМ2 обеспечат связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Интервал движения поездов не будет превышать двух минут.

Добавим, что из-за ремонтных работ некоторые входы и выходы станций будут также закрыты. На станции «Новогиреево» горожане и гости столицы смогут пользоваться лишь западным вестибюлем. На станции «Марьино» — северным, а в «Любино» — южным.

В ожидании полумарафона

В связи с проведением полумарафона «Моя столица» в воскресенье, 7 октября, будет перекрыто движение транспорта на улице Косыгина и Университетской площади.

С 8 до 20 часов автомобилисты не смогут проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

С 8 до 16 будет перекрыта улица Косыгина от улицы Мосфильмовская до Ленинского проспекта.

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Спортивный праздник в «Лужниках»

В субботу, 6 октября в спорткомплексе «Лужники» пройдет спортивный праздник столичной полиции. В связи с мероприятием с 12:30 до 14:30 будут полностью перекрыты: улица Лужники, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная, Хамовнический Вал — от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной.

Закрытые участки можно объехать по Комсомольскому проспекту.

Строительство дорог, зданий и метро

Со 2 октября текущего года до 22 июля будущего года движение ограничено по одной полосе Большой Андроньевской улицы — от пересечения с Библиотечной улицей до владения 7/14, строение 3. На этом участке строят жилой дом.

Работы продолжаются возле метро «Кунцевская» по реконструкции станции. В связи с этим до конца 2018 года в районе пересечения Молдавской и Малой Филевской улиц с Рублевским шоссе ограничили транспортное движение по одной полосе.

При этом наземный транспорт может проехать в сторону Молдавской и Малой Филевской улицы.

Вечерняя Москва

Добавим, что с 1 октября текущего года по 30 августа будущего года будут вводить ограничения и перекрытия движения в районе пересечения МКАД и Бесединского шоссе.

Кроме того, дорожные работы проходят на участке МКАД в районе улицы Генерала Дорохова, передает Москва 24.