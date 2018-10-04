Лучшего водителя такси выбрали в Москве 

В Москве определили лучшего таксиста столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2018» прошел 3 октября в Москве на базе филиала учебно-курсового комбината Мосгортранса. Соревнования были приурочены к 111-летию московского такси. Трое лучших водителей получили ценные призы, а победитель представит Москву в финале конкурса, который пройдет в Сочи 10 октября», — говорится в сообщении.
Так, победителем московского этапа конкурса стал Виктор Котов из «Мостакси» (водительский стаж — 40 лет), второе место занял Алексей Макаров из «Мостакси» (водительский стаж — 13 лет), на третьей позиции оказался индивидуальный предприниматель Владислав Лихачев (водительский стаж — 30 лет).