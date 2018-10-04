Раскрыт дизайн станции «Шереметьевская»

Фарфоровая тема и мозаика из гранита: какой дизайн будет у станции метро «Шереметьевская»

В Москомархитектуре утвердили проект дизайна станции Большой кольцевой линии метро. Она появится в районе Марьина Роща.

Известно, что у станции будет единственный вестибюль, который оборудую на пересечении Сущевского Вала и 2-й улицы Марьиной Рощи.

— Главной особенностью вестибюля станут глянцевые шары белого цвета высотой 2,5 метра, похожие на натертые до блеска фарфоровые чайники на графском обеденном столе, — прокомментировал исполняющий обязанности главного архитектора города Москвы Сергей Кузнецов

Он добавил, что дизайнеры станции взяли за основу эстетику фарфора, которая должна напоминать пассажирам о дворянской усадьбе Шереметьева , расположенной недалеко от этой станции.

Большие глянцевые шары будут выполнять роль классических колонн. Они будут оборудованы в наземном вестибюле станции.

В вечернее время его украсят красивой архитектурной подсветкой. Кроме того, корпус будет украшен панорамным остеклением, что позволит дневному свету проникать вглубь вестибюля. Видовые окна будут достигать почти трех метров.

mos.ru

Дополним, что открытие станции «Шереметьевская» запланировано на 2022 год. Ее оборудуют на глубине 74 метра.

Уточняется, что протяженность Большой кольцевой линии метро составит 69 километров, на которых откроют 31 станцию, сообщили на сайте мэра Москвы.