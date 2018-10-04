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С начала года отремонтировали 45 эскалаторов
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В метро Москвы с начала года отремонтировали 45 эскалаторов 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти полсотни эскалаторов отремонтировано в Московском метрополитене с начала текущего года. В ходе работ специалисты заменили направляющие наклонов, тяговые цепи и ступени, провели ревизию электродвигателей, рабочих и аварийных тормозов подъемников. Об этом в четверг сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"В Московском метрополитене с начала года отремонтировали 45 эскалаторов, капитальный и средний ремонт механизмов провели на 28 станциях. Своевременный ремонт эскалаторов — это обязательное условие для безопасного передвижения пассажиров", — сказал Ликсутов.
По его словам, ремонт проходил практически незаметно для пассажиров: на станциях не велись строительные работы, а смежные эскалаторы функционировали в штатном режиме. Специалисты заменили направляющие наклонов, тяговые цепи и ступени подъемников, а также провели ревизию электродвигателей, рабочих и аварийных тормозов.
Некоторые работы были связаны с ремонтом редукторов головных валов эскалаторов. Это важные элементы, которые обеспечивают плавное и безопасное движение лестничных полотен. Для ремонта валы извлекают из внутренних механизмов эскалаторов, скрытых от глаз пассажиров, а затем направляют на специализированное техобслуживание.
Заммэра добавил, что до конца года в метро отремонтируют еще 22 эскалатора на 14 станциях. Таким образом, всего в течение года в метро будут обновлены 67 подъемных механизмов.
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