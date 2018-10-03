После потопа в Москве задействовали спецтехнику

Мосводосток задействовал спецтехнику для предотвращения скопления воды на столичных дорогах

Специализированная техника будет работать на улицах Москвы для предупреждения скоплений воды на улицах и проезжих частях города.

Как отметили в пресс-службе ГУП «Мосводосток» к работе привлечены специальные бригады. Они будут отвечать за оперативное принятие мер.

В Мосводостоке дополнили, что в рамках подготовки водосточной системы к сезону дождей были проведены все необходимые работы. Так, специалисты провели ремонт поврежденных водосточных колодцев, промывка водосточной сети, реставрацию сетей дождевой канализации.

Кроме того, горожанам напомнили, что при обнаружении больших скоплений воды следует подать заявку в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока. Оперативные бригады приедут на место и примут меры, сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».