Рекламу в московском метро могут сократить

В Московском метрополитене намерены сократить рекламу на 70%, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Предприятие станет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах.
Полностью будет исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций.
Реклама останется только в составах и в специальных лайтбоксах в переходах.
Кроме того, дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции — «Мневники» и «Улица Народного Ополчения».