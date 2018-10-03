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Рекламу в московском метро могут сократить
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Рекламу в московском метро могут сократить на 70% 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Московском метрополитене намерены сократить рекламу на 70%, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Предприятие станет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах.
Полностью будет исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций.
Реклама останется только в составах и в специальных лайтбоксах в переходах.
Кроме того, дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции — «Мневники» и «Улица Народного Ополчения».
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