Рекламу в московском метро могут сократить на 70%

В Московском метрополитене намерены сократить рекламу на 70%, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.

Предприятие станет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах.

Полностью будет исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций.

Реклама останется только в составах и в специальных лайтбоксах в переходах.

Кроме того, дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.